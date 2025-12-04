Установка елки в подъезде может привести к штрафу до 15 тысяч рублей

Установка новогодней елки в подъезде жилого дома для создания праздничного настроения может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей.

Подъезд является общим имуществом, и размещать в нем любые предметы без согласия всех собственников помещений в доме запрещено.

Кроме того, гирлянды представляют потенциальный источник возгорания, а сама елка может заблокировать эвакуационный путь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.