04 декабря, 07:45Общество
Установка елки в подъезде может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Установка новогодней елки в подъезде жилого дома для создания праздничного настроения может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей.
Подъезд является общим имуществом, и размещать в нем любые предметы без согласия всех собственников помещений в доме запрещено.
Кроме того, гирлянды представляют потенциальный источник возгорания, а сама елка может заблокировать эвакуационный путь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.