Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

Минздрав предложил перенести сроки введения 4 профилактических прививок в национальный календарь. Речь идет о вакцинации от ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококка.

График будет сдвинут на срок от 1 до 4 лет в зависимости от конкретной прививки. В ведомстве пояснили, что такие изменения связаны с планируемыми сроками производства полного цикла вакцин.

