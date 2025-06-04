Случаи "зуда купальщика" зафиксированы в нескольких регионах России

В России участились случаи "зуда купальщика". Так называют церкариоз. Подхватить инфекцию можно искупавшись в заросшем пресном водоеме, где плавают утки. Именно они считаются главными переносчиками личинок гельминтов-церкариев. Наиболее острая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Московской, Тамбовской, Новгородской областях и в Башкирии.

Как распознать эту инфекцию? Где ей может заразиться человек? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

