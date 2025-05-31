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31 мая, 14:15

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Семь зон отдыха признали безопасными для купания в Москве

Семь зон отдыха признали безопасными для купания в Москве

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Семь зон отдыха в Москве признали безопасными для купания. Список мест опубликовали в Роспотребнадзоре. В него вошли озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, "Серебряный бор - 2" и "Серебряный бор - 3".

Также в списке есть еще три зоны, где купаться пока нельзя, необходимы повторные проверки. Это Левобережье, парк Динамо и Головинские пруды. Во всех остальных локациях купаться в водоемах запрещено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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