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30 мая, 12:15

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Москве

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Москве

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Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Москве. Об этом сообщили в МВД.

Москвичка рассказала, что в подъезде дома к ней подошел мужчина и угрожал ножом и собакой. Он потребовал отдать ему телефон, забрал устройство и скрылся.

Преступника обнаружили по камерам видеонаблюдения и задержали через несколько часов. Им оказался житель Ставропольского края. Телефон нашли и вернули хозяйке, мужчину арестовали и возбудили уголовное дело о разбое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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