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04 апреля, 07:45

Общество

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

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Эксперты подсчитали, в какие месяцы 2025 года выгоднее всего уходить в отпуск с точки зрения зарплаты. Лучшими считаются апрель, июль, октябрь и декабрь – именно тогда больше всего рабочих дней, а значит, сотрудник меньше теряет в доходах.

Также относительно выгодными будут февраль, март, август и сентябрь. В них 20–21 рабочий день, и это почти не отразится на выплатах. А вот в январе, мае, июне и ноябре отпуск может привести к снижению зарплаты из-за коротких рабочих месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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