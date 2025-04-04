Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Эксперты подсчитали, в какие месяцы 2025 года выгоднее всего уходить в отпуск с точки зрения зарплаты. Лучшими считаются апрель, июль, октябрь и декабрь – именно тогда больше всего рабочих дней, а значит, сотрудник меньше теряет в доходах.

Также относительно выгодными будут февраль, март, август и сентябрь. В них 20–21 рабочий день, и это почти не отразится на выплатах. А вот в январе, мае, июне и ноябре отпуск может привести к снижению зарплаты из-за коротких рабочих месяцев.

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