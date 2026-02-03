Россиян обяжут раскрывать происхождение крупных сумм наличных при вывозе в страны ЕАЭС

Россиянам, которые выезжают в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с крупной суммой наличных, придется раскрыть их происхождение. Речь идет о сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов. Соответствующий документ должен вступить в силу с сентября 2026 года. Об этом пишут СМИ.

Вывозить такую сумму можно будет только через международные аэропорты России. Об этом нужно сообщить таможенникам и указать источник происхождения денег, а также сообщить, как их предполагается использовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.