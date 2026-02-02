В Москве развернуто более десятка пунктов обогрева

В Москве для помощи горожанам развернуто более десятка пунктов обогрева. Рядом с теплыми шатрами работают полевые кухни, внутри можно согреться, зарядить телефон и получить горячее питание. Работать эти пункты будут до улучшения погодных условий.

Специалисты также напомнили правила безопасного использования обогревателей. Нельзя оставлять их без присмотра, сушить на них вещи и располагать ближе чем в метре от мебели и штор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.