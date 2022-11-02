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Общество

Столичная служба занятости помогла найти работу более 440 тыс человек – Ракова

Столичная служба занятости помогла найти работу более 440 тыс человек – Ракова

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За несколько лет столичная служба занятости помогла найти работу более чем 440 тысячам человек. О работе службы занятости рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она прокомментировала, что за помощью ежедневно обращаются порядка тысячи москвичей. Также Анастасия Ракова говорила о центрах "Моя работа", где люди могут пройти тесты на профориентацию, чтобы определиться, в какой сфере стоит начать карьеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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