Столичная служба занятости помогла найти работу более 440 тыс человек – Ракова

За несколько лет столичная служба занятости помогла найти работу более чем 440 тысячам человек. О работе службы занятости рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она прокомментировала, что за помощью ежедневно обращаются порядка тысячи москвичей. Также Анастасия Ракова говорила о центрах "Моя работа", где люди могут пройти тесты на профориентацию, чтобы определиться, в какой сфере стоит начать карьеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.