Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Московский предуниверситарий", реализующий обучение школьников 8–11-х классов по дисциплинам основного общего и среднего общего образования в главных университетах столицы, будет осуществлять свою деятельность на постоянной основе. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Проект показывает положительную динамику с 2013 года. За данный период количество учеников старших классов, проходящих обучение в рамках предуниверситария, возросло почти в девять раз. Если в 2013 году их было всего 733 человека, то уже с прошлого года число воспитанников увеличилось до 6 454.

"Московский предуниверситарий" базируется в различных университетах, например в МГУ имени Ломоносова, Московском авиационном институте, Российском университете транспорта, Российском экономическом университете имени Плеханова, Московском финансово-юридическом университете и других.

Отмечается, что проект помог учащимся успешно справиться с ЕГЭ. Так, 85% старшеклассников смогли получить баллы выше среднего, а 195 выпускников набрали 100 баллов по одной из дисциплин.

Ранее Сергей Собянин поздравил победителей всероссийского конкурса "Большая перемена". В 2022 году победу завоевал 51 старшеклассник из Москвы. Мэр поблагодарил педагогов, которые занимались подготовкой ребят. Он отметил, что самыми популярными направлениями у конкурсантов стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество.



Собянин продлил проект "Московский предуниверситарий"

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