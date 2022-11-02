Синоптик спрогнозировал мокрый снег с дождем в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил о высокой вероятности осадков в виде мокрого снега и дождя в Москве в среду, 2 ноября.

Максимальное значение температуры воздуха в городе составит 3 градуса. Порывы ветра местами могут достигать скорости от 2 до 7 метров в секунду.

"Атмосферное давление будет мало меняться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы", – отметил синоптик.

В четверг, 3 ноября, в Москву придет похолодание, предупредил Леус. Температура воздуха в столице днем не поднимется выше нуля градусов, а ночью опустится до -5 градусов.

Ранее столичный Дептранс порекомендовал водителям в холодную погоду соблюдать скоростной режим на дорогах. Из-за мокрого снега и дождя на дорогах может образоваться наледь, что увеличивает риск возникновения ДТП.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в период ноябрьских праздников температура воздуха в городе не поднимется выше 5 градусов тепла. В воскресенье, 6 ноября, может появиться вероятность осадков. В предстоящие выходные ветер в столице будет слабый, уточнила специалист.



"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 2 ноября

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