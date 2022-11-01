Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим в холодную погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Департамент транспорта столицы призвал водителей соблюдать скоростной режим в холодную погоду. Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Вместе с автошколой Мосгортранса мы подготовили советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться; при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа; включайте фары в любых условиях ограниченной видимости", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что из-за моросящего дождя или снега на дороге появляется скользкий слой. Автомобилистам напомнили о необходимости включить противотуманные фары и снизить скорость и увеличить дистанцию при движении в тумане.

"При прохождении поворота снизите скорость, внимательно контролируйте положение своего автомобиля на проезжей части. Не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа", – говорится в сообщении.



При вождении в темное время водителям следует быть вежливыми и переключать при встречном разъезде дальний свет на ближний.

В департаменте также напомнили о важности повторять правила дорожного движения.

"Чтобы повысить уровень водительского мастерства, можно записаться на дополнительные курсы по вождению", – добавили в ведомстве.

Ранее в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ рассказали, что невнимательность и пренебрежение ПДД на фоне ухудшения погодных условий являются основными причинами более частых аварий в межсезонье.

Там напомнили, что в это время года наблюдается ухудшение погодных условий, возможны осадки и даже гололедица. Поэтому водителям следует изменить свое поведение на дорогах в пользу более осторожного. В условиях непогоды рекомендуется использовать противотуманные фары, а при сильном снегопаде нужно максимально снижать скорость и включать аварийные сигналы.



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