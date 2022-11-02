Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 2 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и области в среду, 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 2–4 градусов, а по области – 0–5 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде на ноябрьские праздники в Центральной России. По ее словам, ожидается переменная облачность, в ночные часы температура воздуха будет от нуля до -5, днем – от 0 до 5 градусов.

Макарова отметила, что атмосферное давление может превысить норму, так как регион будет находиться под влиянием антициклона, однако это изменение произойдет достаточно плавно.



"Атмосфера": 4 градуса тепла ожидается в столице 2 ноября

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