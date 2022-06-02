Правительство РФ разрешило применять к авиадебоширам средства сдерживания

Бортпроводникам перед полетом будут выдавать наручники. Правительство разрешило экипажам самолетов применять к авиадебоширам средства сдерживания. Кроме пластиковых наручников зафиксировать агрессивного пассажира можно будет и специальным нейлоновым ремнем.

Но сначала бортпроводники должны попытаться успокоить нарушителя словами. Потом это делает командир воздушного судна. Если и это не помогает, то капитан отдает распоряжение воспользоваться спецсредствами. Постановление вступит в силу уже 1 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

