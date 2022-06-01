Фестиваль "Красная площадь" начнется в Москве 3 июня

Более 500 презентаций, лекций и встреч с писателями пройдут на книжном фестивале "Красная площадь". Он стартует в Москве с 3 июня и продлится по 6 июня.

Как заявили организаторы фестиваля, заработает новая площадка "Научный лекторий", темой которой станут актуальные события в мире науки и новых технологий. Также будет и специальная площадка для детей, на ней пройдет более 130 мероприятий.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет акция "Списанные книги". Посетители смогут забрать любые романы и бестселлеры, которые подготовили для них московские библиотеки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.