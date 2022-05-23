Росфинмониторингу хотят дать доступ к данным россиян из ЗАГСа – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума может принять в первом чтении законопроект о доступе Росфинмониторинга к сведениям о регистрации браков жителей РФ из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщает газета "Известия".

По мнению авторов законопроекта, принятие документа "О внесении изменения в статью 132 закона "Об актах гражданского состояния" позволит Росфинмониторингу исполнять полномочия по борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В комитете Госдумы по финансовому рынку отметили, что данная инициатива даст возможность повысить эффективность оперативности проведения финансовых расследований ведомства.

"Для выявления экономических преступлений, в том числе борьбы с финансированием терроризма, Росфинмониторингу необходимо оперативно получать сведения о датах рождения, смене имен граждан, заключениях и расторжениях браков, а также другие данные", – добавил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее сообщалось, что законопроект, позволяющий министерству юстиции получать сведения, являющиеся банковской тайной, подготовили в ведомстве.

Документ "О внесении изменений в статью 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" разработан для совершенствования надзора за деятельностью НКО.