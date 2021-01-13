Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

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Законопроект, позволяющий министерству юстиции получать сведения, являющиеся банковской тайной, подготовили в ведомстве. Об этом сообщает газета "Известия".

Документ "О внесении изменений в статью 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" разработан для совершенствования надзора за деятельностью НКО.

"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", – рассказали в пресс-службе министерства.

Уточняется, что документ может поступить на рассмотрение правительства в июне, а в сентябре его планируют внести в Госдуму.

Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов подчеркнул, что нормы позволят Минюсту полноценно контролировать НКО, поскольку эта обязанность возложена на ведомство государством. Новый законопроект затронет деятельность фондов, землячества и госкорпораций. Он добавил, что в стране необходимо избавиться от некоммерческих организаций, которые используются для вывода средств.

"Лично я вижу ряд веских оснований, по которым мы должны его принять. Прежде всего, это выстраивание в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства. Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства", – объяснил Гаврилов.

При этом первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявил, что оценить данную инициативу можно будет только после ознакомления с законопроектом, поскольку тема является достаточно резонансной. А вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что принятие данных норм может привести к злоупотреблению в ущерб гражданам.

"Банковская тайна – это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста", – добавил Лебедев.

Свое мнение выразил и первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов, заявив, что контролировать средства, проходящие через НКО, необходимо.

"С другой стороны, все-таки министерство не имеет отношения к правоохранительным органам, которые сегодня обладают этим доступом. Минюст всегда может обратиться в прокуратуру для такой проверки", – сказал парламентарий, добавив, что данные нововведения могут размыть понятие "банковской тайны" и привести к утечке персональных данных россиян.

Законопроект в обществе воспримут как инструмент контроля, считает глава политической экспертной группы Константин Калачев. Он отметил, что государство выполняет все необходимые меры по контролю за деятельностью НКО.

В "Известиях" напомнили, что к банковской тайне относится информация об операциях, счетах и вкладах граждан. Ее должны хранить кредитные организации, Банк России, агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и другие государственные органы. При этом структуры, имеющие доступ к соответствующим данным, несут ответственность за их разглашение.

В ФЗ "О банках и банковской деятельности" также есть некоторые исключения. В частности, получать доступ к счетам могут руководители госорганов в случае, если есть необходимость проверить финансовые операции претендентов на государственные должности. Кроме того, получать информацию об операциях могут уполномоченные органы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан.

