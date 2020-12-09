Власти Москвы назвали возможную причину утечки данных пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, было установлено, что взломов и другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем не было. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

"Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры", – приводит слова Лысенко Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

О начале проверки стало известно в среду, 9 декабря.

В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.