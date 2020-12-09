Власти Москвы проверяют информацию об утечках данных пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. О результатах проверки объявят дополнительно.

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 7 750 новых случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл и Дагестане.

Всего в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 544 летальных случая. За весь период по России умерли 41 607 человек. За 24 часа выписали 29 502 человека, за весь период – 1 859 851.

Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.