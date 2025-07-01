Центр "Гурьевский" помог 34 выпускникам адаптироваться к самостоятельной жизни

Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" в Москве помогает молодым людям с ментальными особенностями сделать шаг к самостоятельной жизни. За пять лет работы 34 выпускника центра перешли к самостоятельному проживанию или живут с минимальной поддержкой специалистов.

В этом центре ребята приобретают все необходимые бытовые навыки: учатся вести хозяйство, планировать бюджет, готовить и поддерживать порядок в доме. Наставники и социальные педагоги помогают им освоиться и поддерживают на каждом этапе адаптации.

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