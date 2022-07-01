Эксперт рассказала, как выбрать чемодан

За последние две недели спрос на чемоданы вырос на треть. При этом самые востребованные – пластиковые изделия. Однако бюджетные модели делают из АБС-пластика, который устойчив к царапинам, но сам по себе тяжелый и легко ломается.

Более качественными изделия делают из полипропилена. Замдиректора магазина чемоданов Диана Артинян рассказала, что такие модели более мягкие и гибкие. Кроме того, модели на полипропиленовой раме могут выдержать любую нагрузку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

