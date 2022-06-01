Очевидцы показали кадры длинной очереди в океанариум в "Крокус Сити"

Длинная очередь выстроилась в данный момент в океанариум в "Крокус Сити". Очевидцы поделились кадрами с места события.

Ранее сообщалось, что 1 июня для детей вход бесплатный. Но сколько придется простоять в такой очереди, еще и на жаре, неизвестно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.