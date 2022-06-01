Больше 6 млн проблем решили москвичи с помощью портала "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С момента создания поратла "Наш город" в 2011 году его помощью горожане воспользовались больше шести миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Портал "Наш город" стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Уточняется, что число пользователей сайта сегодня превышает 1,8 миллиона человек. "Наш город" принимает обращения по более чем 200 темам и ежедневно способствует решению в среднем трех тысяч проблем.
Большинство жалоб горожан касаются ненадлежащего состояния дворов – 780 тысяч за все время. Также нередко москвичи обращаются по поводу плохого состояния дорог, проблем с освещением в подъездах. На решение проблем городским службам выделяется восемь рабочих дней. С помощью портала пользователи могут проконтролировать качество выполненной работы.
Ранее сообщалось, что более тысячи лифтов заменили в Москве по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года. Всего же в рамках программы обновления лифтового хозяйства в Москве за последние 10 лет поменяли уже около 40 тысяч лифтов.
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