Больше 6 млн проблем решили москвичи с помощью портала "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С момента создания поратла "Наш город" в 2011 году его помощью горожане воспользовались больше шести миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Портал "Наш город" стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что число пользователей сайта сегодня превышает 1,8 миллиона человек. "Наш город" принимает обращения по более чем 200 темам и ежедневно способствует решению в среднем трех тысяч проблем.

Большинство жалоб горожан касаются ненадлежащего состояния дворов – 780 тысяч за все время. Также нередко москвичи обращаются по поводу плохого состояния дорог, проблем с освещением в подъездах. На решение проблем городским службам выделяется восемь рабочих дней. С помощью портала пользователи могут проконтролировать качество выполненной работы.

Ранее сообщалось, что более тысячи лифтов заменили в Москве по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года. Всего же в рамках программы обновления лифтового хозяйства в Москве за последние 10 лет поменяли уже около 40 тысяч лифтов.

