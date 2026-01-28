В России подростков могут начать исключать из школы за хамство учителю или сорванный урок. Этот вопрос обсуждают в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что речь не идет о наказании за мелкие проступки. Главная цель инициативы – защитить учителей от оскорблений, угроз и срывов уроков.

