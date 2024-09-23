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23 сентября, 07:45

Общество

Минобрнауки РФ обновило перечень вступительных испытаний в вузы

Минобрнауки РФ обновило перечень вступительных испытаний в вузы

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Абитуриентам обновили перечень вступительных испытаний в ВУЗы. Его разработали в Минобрнауки РФ.

Абитуриенты должны будут сдавать профильный предмет из списка обязательных. Кроме того, нужно будет сдавать один или два профильных предмета из оставшихся в перечне по выбору университета или абитуриента.

Отмечается, что экзамен по русскому языку остается обязательным для всех специальностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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