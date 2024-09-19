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Новости

19 сентября, 07:30

Общество

Предпрофклассы стали пользоваться большой популярностью среди московских школьников

Предпрофклассы стали пользоваться большой популярностью среди московских школьников

Новости часа: 44 тысячи школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

Новости часа: предпрофессиональные классы открыты более чем в 350 школах Москвы

Новости часа: 44 тыс школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

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Сергей Собянин: 44 тыс. школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

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Среди столичных школьников значительно возрос интерес к предпрофессиональным классам. Их суть заключается в том, что старшеклассники определяются с направлением обучения и делают акцент на нужных предметах.

Кроме углубленного изучения дисциплин, предусмотрена и профподготовка. Например, будущих предпринимателей учат вести бизнес, а для айтишников закупают электронику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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