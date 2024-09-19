Предпрофклассы стали пользоваться большой популярностью среди московских школьников

Среди столичных школьников значительно возрос интерес к предпрофессиональным классам. Их суть заключается в том, что старшеклассники определяются с направлением обучения и делают акцент на нужных предметах.

Кроме углубленного изучения дисциплин, предусмотрена и профподготовка. Например, будущих предпринимателей учат вести бизнес, а для айтишников закупают электронику.

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