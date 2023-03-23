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23 марта, 20:00

Политика

Новости часа: в Минпросвещения заявили, что досрочный этап ЕГЭ в РФ проходит без сбоев

Новости часа: в Минпросвещения заявили, что досрочный этап ЕГЭ в РФ проходит без сбоев

Новости часа: водолазы на Волге прекратили поиски брата Дмитрия Свиргунова и его знакомого

Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

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Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Досрочный этап ЕГЭ в России проходит без сбоев. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Московского международного салона образования "ММСО.ЕХРO-2023".

Испания отправит Украине шесть танков Leopard на следующей неделе. Об этом заявили в Минобороны страны.

Около 60 видов животных зафиксировали зимой на природных территориях Москвы. Это данные комплекса городского хозяйства.

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