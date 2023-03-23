23 марта, 20:00Политика
Новости часа: в Минпросвещения заявили, что досрочный этап ЕГЭ в РФ проходит без сбоев
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Досрочный этап ЕГЭ в России проходит без сбоев. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Московского международного салона образования "ММСО.ЕХРO-2023".
Испания отправит Украине шесть танков Leopard на следующей неделе. Об этом заявили в Минобороны страны.
Около 60 видов животных зафиксировали зимой на природных территориях Москвы. Это данные комплекса городского хозяйства.