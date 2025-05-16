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Новости

16 мая, 11:15

Общество

Директор школы рассказала, как формируют учебные планы для старшеклассников

Директор школы рассказала, как формируют учебные планы для старшеклассников

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В столице начались торжественные мероприятия в честь последних звонков. Как рассказала директор одной из школ Алиса Волченкова, учебные планы для старшеклассников формируются с учетом их интересов и профиля.

Педагоги, в свою очередь, ежегодно проходят повышение квалификации. Народный учитель России Ефим Рачевский отметил, что выпускники часто возвращаются в родные школы – даже спустя десятилетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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