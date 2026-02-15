Предмет "Духовно-нравственная культура России" появится в школах

Предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) появится в российских школах с 1 сентября этого года. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ДНКР введут для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Кроме того, дети будут изучать историю, культуру и традиции страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.