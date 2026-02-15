Форма поиска по сайту

15 февраля, 09:45

Общество

Предмет "Духовно-нравственная культура России" появится в школах

Собянин: пилотный курс по ИИ объединил 12 тыс пятиклассников в Москве

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

"Новости дня": столичные колледжи открыли двери для будущих абитуриентов

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

Новости социального блока Москвы

Дни открытых дверей для школьников стартовали в московских колледжах

Москвичам рассказали, как готовят ювелиров в столичных колледжах

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) появится в российских школах с 1 сентября этого года. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ДНКР введут для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Кроме того, дети будут изучать историю, культуру и традиции страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

