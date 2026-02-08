Фестиваль московской науки прошел на Воробьевых горах

Воробьевы горы на один день превратились в крупный научный центр. Во Дворце пионеров прошел масштабный Фестиваль московской науки, собравший более трех тысяч школьников, педагогов и молодых ученых.

Гостей ждали увлекательные мастер-классы по биологии, геологии, ботанике и нейротехнологиям, где можно было узнать о строении ДНК, вырастить микрозелень и даже создать работающий протез.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.