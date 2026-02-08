Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 22:30

Наука

Фестиваль московской науки прошел на Воробьевых горах

Фестиваль московской науки прошел на Воробьевых горах

"Интервью": Максим Древаль – о том, как увлечь поколение зумеров наукой

Собянин поздравил столичных ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости мира: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников

NASA опубликовала кадры полярного сияния над Землей

Фестиваль науки пройдет на Воробьевых горах 8 февраля

Ученые сняли редкую глубоководную медузу у берегов Аргентины

Российские военные спутники успешно выведены на орбиту Земли

Ученые заявили, что одна бессонная ночь может повредить оболочку нервных клеток мозга

Сильная магнитная буря продолжается на Земле

Воробьевы горы на один день превратились в крупный научный центр. Во Дворце пионеров прошел масштабный Фестиваль московской науки, собравший более трех тысяч школьников, педагогов и молодых ученых.

Гостей ждали увлекательные мастер-классы по биологии, геологии, ботанике и нейротехнологиям, где можно было узнать о строении ДНК, вырастить микрозелень и даже создать работающий протез.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоМаксим ШаманинЕкатерина Кузнеченкова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика