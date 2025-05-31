В столице подвели итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

В Москве подвели итоги главного профессионального конкурса для учителей "Педагоги года Москвы". Победителей отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, участие в конкурсе позволяет педагогам обменяться опытом с коллегами. В этот раз "Учителем года" стал Александр Оджо. Он преподает историю и обществознание в школе № 854. "Воспитателем года" стала Елизавета Богатырева, она работает в школе № 236. "Педагогом-психологом года" признали Дениса Громогласова из школы № 641 им С. Есенина, а первое место в направлении "Логопед года" заняла Светлана Мельникова из школы № 508.

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