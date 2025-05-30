Собянин: утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

В Москве утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в городе с помощью камер видеонаблюдения следят за соблюдением правил строительства, торговли, благоустройства, землепользования и услуг в сфере ЖКХ. Также благодаря камерам специалисты могут мониторить обстановку дистанционно и не выезжать на место лично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.