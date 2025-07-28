Собянин: город помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях

Москва помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, свыше 600 заявок подано с начала 2025 года для участия в программе пилотного тестирования Московского инновационного кластера. Это в 1,5 раза больше, чем за 2024 год. Программа реализуется в столице уже 5 лет и нацелена на поддержку авторов самых эффективных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.