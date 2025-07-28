28 июля, 07:30Мэр Москвы
Более 8 тысяч деревьев высадят в Москве в текущем году
Более 8 тысяч деревьев появятся в Москве в текущем году, сообщил Сергей Собянин. В настоящий момент в столице высажено 500 тысяч растений и обустроены более 100 зеленых локаций. Вместе с тем в городе проходит фестиваль "Сады и цветы".
Например, на Лубянской площади высадили лес из 300 деревьев. Как отмечают эксперты, масштабное озеленение важно для поддержания здоровья человека, а зеленые пространства помогают вернуть Москву к природной среде и создать условия для жизнедеятельности животного мира.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.