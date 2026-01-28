Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации

Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации, рассказал Сергей Собянин в МАХ. Они создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра технологий "Феникс".

В их числе – имплантаты с инновационным химическим составом, которые фиксируют кости на время срастания и затем растворяются в организме. Среди инноваций есть инженерные системы и экзоскелеты с электростимуляцией для восстановления подвижности, а также умная клавиатура для управления компьютером людьми с ограниченной подвижностью рук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.