28 января, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации

Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации, рассказал Сергей Собянин в МАХ. Они создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра технологий "Феникс".

В их числе – имплантаты с инновационным химическим составом, которые фиксируют кости на время срастания и затем растворяются в организме. Среди инноваций есть инженерные системы и экзоскелеты с электростимуляцией для восстановления подвижности, а также умная клавиатура для управления компьютером людьми с ограниченной подвижностью рук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

