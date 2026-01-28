Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Москва вошла в тройку самых освещенных мегаполисов планеты, сообщил Сергей Собянин. При этом рост электропотребления сдерживается благодаря энергосберегающим технологиям.

В 2026 году планируется установить 26 тысяч уличных светильников и подсветить 139 новых объектов. Также на городские указатели нанесут QR-коды с информацией о знаменитых россиянах, а на улицах появится 3,5 тысячи новых указателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.