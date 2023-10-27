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27 октября, 11:30

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Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

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Московские школьники изучают законы физики, геометрию и иностранные языки на примере музейных экспонатов. О проекте "Учебный день в музее" рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Проект запустили в 2017 году. Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. Например, в Государственном музее обороны Москвы изучают свойства окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны Москвы в Великую Отечественную войну. А в Мемориальном музее космонавтики – давление газов на примере советских и российских скафандров.

За прошлый учебный год на таких занятиях побывали больше 88 тысяч ребят из 273 школ и колледжей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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