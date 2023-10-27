Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в Москве реализовали несколько крупных проектов. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"В поселении Внуковское, рядом с микрорайоном "Солнцево Парк" завершили благоустройство парка "Боровский". Теперь это комфортное пространство, где можно в полной мере насладиться природой и досугом на свежем воздухе", – рассказал мэр.

В ходе реализации проекта там создали зоны тихого и активного отдыха, дорожки для пешеходов и велосипедистов, привели в порядок природный ручей Лапшинский и организовали другие работы.

Помимо этого, во Внуковском завершился первый этап благоустройства общественного пространства "Изварино". Для горожан установили лавочки и урны, а также проложили дорожки из гранитного отсева общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров.

В Мосрентгене для местных жителей улучшили парковую зону. Там по аналогии с другими проектами появились новые тропинки, газоны, деревянные мостики и освещение.

Благоустройство общественных пространств также коснулось поселения Марушкинское. В частности, перед зданием администрации разместили арт-объекты и инсталляции. Для юных жителей обустроили детские площадки с резиновым покрытием, горками и качелями.

В Троицке благоустроили спортивно-оздоровительную базу "Лесную". На ее территории располагаются лыжная трасса и дорожно-тропиночная сеть, пользующиеся популярностью среди местных жителей.

Ранее стало известно, что с начала этого года в ТиНАО улучшили трассы более 40 маршрутов. Помимо этого, там ввели в эксплуатацию более 30 новых остановок, а также установлено порядка 280 современных остановочных павильонов.



Новый маршрут общественного транспорта запустят в ТиНАО