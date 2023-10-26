Инвестор реорганизует участок в Сосенском в ТиНАО про программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти столицы подписали договор о комплексном развитии территории, расположенной в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Договор с инвестором, определенным по итогам аукциона, заключен на четыре года. В рамках проекта комплексного развития территорий будет реорганизован участок общей площадью 3,47 гектара", – указал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Неэффективно используемая территория расположена в Коммунарке, между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. Сейчас тут расположены склады и стоянки специальной техники. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 99 миллионов рублей.

"По итогам реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест", – уточнил Ефимов.

Как сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на участке возведут новый общественно-деловой комплекс, включая торгово-развлекательный комплекс и технопарк. Сейчас инвестор занимается подготовкой проекта планировки.

"Местные жители смогут найти работу недалеко от дома, что в свою очередь снизит нагрузку на транспортную систему", – добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Всего за право на комплексное развитие территории боролись три фирмы. В ходе аукциона стоимость права составила около 25,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что рядом с деревней Николо-Хованское поселения Сосенского в ТиНАО начали строить школу на 1 150 учеников. Кроме этого, в Сосенском в следующем году достроят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений, а также взрослую поликлинику в поселке Коммунарка на 475 посещений в смену.

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