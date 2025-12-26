Сергей Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что за годы она стала одним из крупнейших медицинских комплексов столицы.

Больница работает по новому московскому стандарту медпомощи. Каждый год в учреждении помогают более чем 50 тысячам пациентов, выполняют свыше 20 тысяч операций и принимают более 5 тысяч родов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.