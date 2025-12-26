Собянин: регулярными речными маршрутами воспользовались более 3 млн пассажиров

Число пассажиров регулярных речных маршрутов растет в столице. Уже 3 миллиона человек прокатились на электротрамваях, рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме.

В 2025 году речным транспортом воспользовались миллион москвичей. За сутки зимой по акватории Москвы проходят около 35 судов.

Также в столице открылась судостроительная верфь, которая в ближайшие годы позволит увеличить количество и разнообразие маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.