Собянин объявил о начале производства инновационных электросудов в Москве

В Москве открылась верфь для строительства инновационных электросудов. Предприятие полного цикла расположено на территории Нагатинского затона. Открытие прошло с участием Сергея Собянина, первого зампреда правительства России Дениса Мантурова и помощника президента Николая Патрушева.

Там будут выпускать речные электросуда для городского транспорта, а еще проводить техническое обслуживание и любой ремонт выпускаемой продукции. На верфи уже началась сборка первых корпусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.