Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе

В новом клубе спортивной стрельбы "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В турнире могли принять участие как профессионалы, так и любители. При этом мероприятие проходило в формате семейного праздника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





