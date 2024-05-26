26 мая, 17:15Новости
Собянин: в спортинг-клубе "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе
В новом клубе спортивной стрельбы "Румянцево" прошли финалы Кубка по стендовой стрельбе. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В турнире могли принять участие как профессионалы, так и любители. При этом мероприятие проходило в формате семейного праздника.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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