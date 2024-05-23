Первый этап благоустройства парков в Москве завершат к осени 2024 года

В Москве начали благоустраивать крупные парки. Работы разбиты на несколько этапов, первый из них пройдет в Парке Горького, в "Сокольниках" и музее-заповеднике "Коломенское". Известно, что первый этап благоустройства парков завершат к осени 2024 года, а в целом все работы по реабилитации зеленых зон выполнят в течение трех лет.

Что именно планируют сделать и какие еще территории будут приводить в порядок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.