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18 мая, 16:15

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Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

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В этом году Москва по итогам торгов привлекла инвесторов для развития еще шести неэффективно используемых территорий. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

По словам мэра, две из них расположены на северо-западе города и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке. Сейчас на этих территориях находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки, уточнил он.

Всего инвесторы возведут почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, школы, детские сады, спорткомплексы, офисы, магазины. Благодаря этим проектам появится свыше 3 тысяч рабочих мест, резюмировал градоначальник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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