Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Алентовой

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Алентовой. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.

По словам мэра, актриса блистательно сыграла десятки ролей, вошедших в золотой фонд отечественного театра и кино. Он отметил, что благодаря созданному ею образу героини фильм "Москва слезам не верит" стал культовым для нескольких поколений зрителей.

