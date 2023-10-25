Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Планировать путешествие с помощью сервиса Russpass теперь станет еще удобнее – на сайте обновили главную страницу. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, три года назад портал зародился как городской проект, а и теперь вырос до цифровой туристической экосистемы страны, где собрано более 30 тысяч предложений.

Russpass постоянно дорабатывают. Из последних нововведений – появились интерактивная карта и раздел с рекомендациями, а также интересными подборками готовых маршрутов. Кроме того, навигация и поиск по сайту стали гораздо понятнее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.