В Роспотребнадзоре напомнили правила возврата средств за туры

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Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" может рассчитывать на обеспечение своих потребительских прав. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

В случае если в стране временного пребывания турист столкнулся с обстоятельствами, угрожающими его жизни или здоровью, он вправе потребовать расторжения договора об оказании услуг в судебном порядке или изменения его содержания. В частности, к таким относятся заявления органов местной власти о наличии угрозы в стране пребывания.

При расторжении договора до начала путешествия клиент турфирмы может получить возврат денежных средств в полном объеме. Однако после начала путешествия ему вернут сумму, равную стоимости неполученных услуг.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего для ноябрьских путешествий выбирают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Индию, Сербию и Китай. При этом внутренний туризм в РФ по-прежнему остается самым популярным. Число бронирований отелей в стране составило 68%.



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