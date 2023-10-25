Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлят в район Гольяново

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве планируется построить около 40 новых станций метро в ближайшие годы. В их число входит "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

Она сделает город ближе для 230 тысяч жителей и разгрузит станцию "Щелковская". По словам мэра, параметры "Гольяново" предстоит разработать и утвердить. Как уточнил градоначальник, для размещения станции выбрали место на Уссурийской улице.

"В результате большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро за 10–15 минут неспешной прогулки. Или проехать пару остановок на автобусе", – отметил Собянин.

Новая станция будет на мелком заложении, а возводить ее будут открытым способом в котловане глубиной около 17 метров. "Гольяново" сделают классической станцией с островной платформой и четырьмя выходами с подземными переходами. За ней построят оборотные тупики. Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра.

"Сегодня район Гольяново переживает, по сути, второе рождение. На месте бывших промзон возводятся современные жилые кварталы. По границе прошла трасса МСД, рядом открыт вокзал "Восточный", – заключил мэр.

До этого стало известно, что в 2024 году на МЦД-3 построят станцию Митьково. Там появятся новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 50%.

Поезда на МЦД-4 обновят в 2025 году