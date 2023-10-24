Пять приподнятых трамвайных платформ появилось на Нагатинской улице в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пять новых приподнятых трамвайных платформ сделали в этом году на Нагатинской улице в Москве, еще девять – отремонтировали. Об этом Москве 24 рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть. Чтобы войти в вагон, нужно сделать всего один шаг.

Кроме того, на Нагатинской улице благодаря транспортной схеме Центра организации дорожного движения (ЦОДД) произошли следующие изменения:

появились новые остановки трамвая у станции метро "Коломенская" в сторону станции "Нагатинская" и около 1-го Нагатинского проезда; движение автомобилей на пересечении улиц Нагатинской и Садовники стало круговым, благодаря чему трамваи меньше стоят на перекрестке и быстрее проезжают сложный транспортный узел, что безопаснее для всех участников движения; семь новых пешеходных переходов организовали в востребованных местах; сделали дополнительные полосы перед перекрестком с 1-м Нагатинским проездом, что помогает разгрузить его и сделать движение быстрее; появилось 54 дополнительных парковочных места для горожан.

Ликсутов добавил, что на маршрутах, которые проходят через обновленные трамвайные остановки, осенью в будние дни совершается в среднем 35 тысяч поездок. По его словам, на Нагатинской улице курсируют два трамвая – № 47 и 49. Поездки для пассажиров данных маршрутов станут комфортнее, особенно для родителей с колясками, пожилых и маломобильных граждан, подытожил он.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут до станции метро "Филатов Луг" запустят до конца октября. Пассажиры смогут доехать до метро из 3-го микрорайона Московского и с улицы Москвитина. Транспорт будет курсировать каждые 10 минут.

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